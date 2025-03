Renta alkoholowa wzrosła. Tyle wynosi w 2025 r.

Od 1 marca 2025 r. wzrosły świadczenia dla osób niezdolnych do pracy z powodu nadużywania alkoholu. Zmiany dotyczą zarówno pełnej, jak i częściowej niezdolności do pracy. Oto, ile wynosi obecnie renta alkoholowa.

Na początku roku tradycyjnie aktualizowane są różne świadczenia socjalne, w tym te dla osób trwale niezdolnych do pracy z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Jak podaje "Rynek Zdrowia", od 1 marca 2025 r. osoby z pełną niezdolnością do pracy otrzymują 1878,91 zł brutto miesięcznie, a z częściową - 1409,18 zł brutto.

Według raportu Eurostatu z końca 2023 r., Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Unii Europejskiej pod względem liczby zgonów spowodowanych nadużywaniem alkoholu, ustępując jedynie Słowenii.

Mimo to liczba osób pobierających świadczenia z powodu chorób alkoholowych maleje. W 2019 r. było to 4,3 tys. osób, a w 2022 r. już tylko 3 tys. W kolejnych latach liczba ta zmniejszyła się do 3,8 tys. w 2020 r., 3,5 tys. w 2021 r. i 3 tys. w 2022 r.

Kto może dostać rentę alkoholową?

Rentę otrzymują osoby, które nie są w stanie pracować z powodu schorzeń, będących następstwem choroby alkoholowej.

Do tych schorzeń mogą należeć między m.in. marskość wątroby, zespół Otella (który określany jest terminem "obłęd alkoholowy") czy zapalenie trzustki. Co ważne, sama choroba alkoholowa nie uprawnia do możliwości ubiegania się o rentę.