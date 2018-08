Rewolucja w polskich urzędach. Koniec problemów z płatnościami

Program Polska Bezgotówkowa od 1 września będzie rozszerzony o pewne podmioty sektora publicznego. Obejmie także urzędy.



"Program Polska Bezgotówkowa od 1 września będzie rozszerzony między innymi o podmioty sektora publicznego i obejmie również urzędy uczestniczące w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. 1 września rozpocznie się proces migracji urzędów do Programu Polska Bezgotówkowa i potrwa do 31 marca 2019 roku" - czytamy we wspólnym komunikacie Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Fundacji Polska Bezgotówkowa.