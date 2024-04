Rodzice mają czas do 30 kwietnia. Mija ważny termin

Drugim ważnym terminem jest 30 czerwca. Tylko złożenie wniosku do tego dnia daje gwarancje, że rodzice nie stracą 800 plus. Jeśli skierują wniosek do ZUS z opóźnieniem np. 1 lipca, to ZUS nie przyzna dodatku za czerwiec. Oznacza to, że 800 zł przepadnie.