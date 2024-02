Uwaga na przekręt z 800 plus. ZUS opublikował komunikat

Do klientów ZUS-u trafiają fałszywe maile informujące o konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych dotyczących 800 plus, ponieważ bez tego nie zostanie podniesiona kwota świadczenia. W treści wiadomości oszuści podają link, w który należy kliknąć, aby rzekomo poprawić dane. ZUS opublikował w czwartek komunikat, w którym ostrzega, że nie wysyła tych wiadomości i są one fałszywe.