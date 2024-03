Rolnicy: nie opłaca się uprawiać ziemi. Tak źle nie było od lat 90.

I to niemało, dodaje rolnik. Dla uproszczenia podaje przykład, w którym obsiałby całe pole pszenicą. Kosztowałoby go to 330 tys. zł. W skupie dostałby za nią 700 zł za tonę. Zakładając, że plon 8 ton z hektara mógłby dostarczyć na rynek 400 ton, czyli zarobiłby 280 tys. zł. Brakuje 50 tys. zł, by wyjść na zero.