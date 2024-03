Tanie płody rolne. Wysokie ceny w sklepach. Oto dlaczego tak się dzieje

Rolnik tak naprawdę wychodzi na zero

Serwis farmer.pl, przedstawia przykład marży, jaką uzyskuje rolnik. "Rolnik w danym roku sprzedaje produkt X za 10 zł przy koszcie wyprodukowania na poziomie 9 zł. Pośrednik sprzedaje towar za 12 zł. Dalszym ogniwem jest przetworzenie produktu - przetwórca, który kupił go za 12 zł sprzedaje do sieci handlowej za 14 zł. Klient docelowy kupuje go w sieci handlowej Y za 16 zł. Zakładamy koszty po stronie pośrednika na poziomie 10 zł, przetwórcy w wysokości 11 zł i sieci handlowej na poziomie 12 zł" - podano