Rolnicy oburzeni wysokością renty alkoholowej. "Wysoce demoralizujące"

Renta alkoholowa, choć tak naprawdę nie figuruje w żadnych przepisach prawnych, ustawach czy odrębnych aktach, jest powszechnie używanym terminem. W rzeczywistości jest to renta przyznawana z tytułu niezdolności do pracy, której przyczyną może być między innymi nadużywanie alkoholu. Jest to zatem świadczenie skierowane do wąskiej grupy beneficjentów. Jakie są wymagania, które trzeba spełnić, aby otrzymać tę rentę?