L4 bez pracy. ZUS tłumaczy, kiedy należy się chorobowe

ZUS informuje, że pacjent musi pamiętać o tym, by poinformować lekarza wystawiającego zwolnienie, że jego umowa o pracę wygasła. W innym wypadku informacja o elektronicznym zwolnieniu może trafić do byłego pracodawcy. Tymczasem w tym jednym przypadku eZLA powinno zostać wysłane wyłącznie do ZUS-u.