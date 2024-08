Żniwa się skończyły. Ceny w skupach zniechęcają rolników do sprzedaży

- Plony są niższe ze względu na suszę. W przypadku rzepaku to jest od dwóch do trzech i pół tony mniej, co oznacza spadek o około 30 proc. W oziminach, na mocniejszych kompleksach, pszenica plonowała o 30 proc. mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Na słabszych kompleksach, typowo żytnich, straty sięgają nawet 50 proc. - mówi WP Finanse prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański.