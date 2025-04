Rolnicy chcą rewolucji w sklepach. Te opakowania trafią do kosza

W piśmie samorząd rolniczy prosi resort o zarezerwowanie nazewnictwa dla produktów takich jak "mleko", "mięso" i "świeże pieczywo" . To pierwsze miałoby być ograniczone wyłącznie do produktów pochodzenia zwierzęcego co oznacza, że mleko sojowe lub owsiane nie mogłoby już nosić takiej nazwy.

WIDEO

Odnośnie mięsa, izby domagają się, by takie nazewnictwo mogło być używane wyłącznie do opisu mięśni zwierząt. Wyklucza to więc użycie nazwy "mięso" na opakowaniach zawierających produkty wege. W kwestii pieczywa rolnicy sugerują natomiast, by określenie "świeże" nie mogło pojawić się, gdy pieczywo jest wytwarzane z mrożonych półproduktów.