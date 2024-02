W tym kraju nie zobaczysz już nazwy "wege mięso". Wprowadzają zakaz

Nazwy takie jak filet, sznycel, antrykot czy szynka będą teraz zarezerwowane wyłącznie dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Do tej pory roślinne zamienniki, mogły używać tych samych nazw co ich mięsne odpowiedniki. Nie podobało się to branży mięsnej, która argumentowała, że wprowadza to konsumenta w błąd.