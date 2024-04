Rolnicy wrócili na granicę. Oto jak tłumaczą swoją decyzję

Rolnicy protestują nie tylko w Polsce

Rolnicze protesty na granicy trwały od 2023 roku. Natomiast zimą i na początku wiosny przez całą Unię Europejską przetoczyły się rolnicze manifestacje. Protestowano przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi i zmianom we Wspólnej Polityce Rolnej. Chodzi m.in. o tempo dochodzenia do ambitnych celów klimatycznych w UE. W Polsce do tego doszły kwestie związane z m.in. ukraińskim zbożem. Pod koniec marca podpisano porozumienie w Jasionce.