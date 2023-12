Rosjanie nie powinni ich mieć, a i tak trafiają na front. Kremlowi pomagają kraje trzecie

Dane rosyjskiej służby celnej wskazują, że wartość celowników importowanych do Rosji w latach 2022-23 wyniosła 16 miliardów rubli, co odpowiada kwocie blisko 174,5 miliona dolarów. Oficjalnie, celowniki te miały być używane do broni myśliwskiej, a nie do celów wojskowych. Niemniej jednak dziennikarze oceniają, że przynajmniej część tych akcesoriów trafia na front.