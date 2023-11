Wielka akcja rozgrabienia Ukrainy. Ujawnili plan Putina

Nagłe zakupy przed wojną

Przed rozpoczęciem wojny, rosyjska firma CMC specjalizowała się w dostarczaniu platform do transportu ciężkich ładunków dla przemysłu naftowego i gazowego - czytamy w "Rzeczpospolitej". Jednak w pewnym momencie, firma ta niespodziewanie zaczęła nabywać statki masowe o zanurzeniu umożliwiającym wpływanie do portu w Sewastopolu, skąd ładunki były następnie przewożone do portów tureckich.