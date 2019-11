"Roślinny" burger jest smażony na tłuszczu wołowym. Dla kogo oferta Burger King?

Jeszcze kilka dni temu wszyscy ekscytowali się, że w Polsce jest już dostępny nowy roślinny burger w sieci Burger King. Wiele mediów pisało o ofercie wegetariańskiej i jak się okazało, nieświadomie wprowadzało wszystkich w błąd. Jednak fastfood nie kwapi się do chwalenia się na swoich reklamach, że kotlet "0% wołowiny" wcale taki nie jest. Ludzie czują się oszukani.

Tym jednym komentarzem Burger King rozwiewa nadzieje i przyznaje się do marketingowego bubla.

"Pssst! Burger King! Zdradzę wam sekret: jak usmażycie roślinnego kotleta na wołowym tłuszczu to automatycznie przestaje on pasować do hasła "0% wołowiny". Jest w nim wołowy tłuszcz, więc nie róbcie ludzi w balona posługując się wielkim hasłem "0% wołowiny".

W dodatku wiele osób nawet nie wie, że smażycie go na tych samych grillach (nie każdy śledzi tysiące komentarzy pod waszym profilem na Facebooku) i przyjmują za oczywiste, że skoro reklamujecie go jako bezmięsną alternatywę (w dodatku widać etykietkę "The Vegetarian Butcher"!!!) dla tradycyjnego Whoppera to jest on wegetariański. To trochę tak, jakby brokuła usmażyć na smalcu. Bardzo nieładnie tak wprowadzać ludzi w błąd.

