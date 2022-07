Rostowski: Glapiński zwyczajnie oszukał Polaków, którzy mu uwierzyli i wzięli kredyty

Tak. Uważam, że 500 plus należy zwaloryzować. Mówię to nie dlatego, że jestem fanem tego programu, ale właśnie z powodu tych względów moralnych, o których mówiłem. Gdy PiS obiecywał 500 plus - oczywiście jedynie po to, by wygrać wybory – to ludzie mieli prawo zakładać, że chodzi o wsparcie na poziomie 500 zł według siły nabywczej z czasu złożenia obietnicy.