Finanse w 4K: kredyt, kryzys, kłopoty, koniec

Jeżeli tarcze zostaną zdjęte w czasie, kiedy sytuacja globalna gospodarki zacznie się stabilizować, to należy oczekiwać, że to doprowadzi do przejściowego wzrostu inflacji. Ale to będzie jednorazowy skok. I nie powinien on wybić inflacji "w kosmos" i nie będzie argumentem za podwyższaniem stóp procentowych.