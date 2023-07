Rowerzyści muszą uważać. Za złamanie jednego przepisu można dostać nawet 3 tys. zł kary

W lecie Polacy chętnie wybierają rower jako środek transportu, co jest widoczne głównie w miastach. Wakacyjna aura również może zachęcać do wycieczek na tym jednośladzie. Rowerzyści muszą jednak pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia ich z obowiązku jego przestrzegania, dlatego przypominamy, za co można otrzymać mandat.