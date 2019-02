Rozliczenie PIT-36 online. Wyjaśniamy w jaki sposób powinni zrobić to przedsiębiorcy

Rozliczenie PIT online przez przedsiębiorców w tym roku będzie możliwe tylko samemu. Dopiero w 2020 r. właściciele firm będą mogli pozostawić swoje roczne rozliczenia podatku w rękach urzędu skarbowego. Podpowiadamy w jaki sposób rozliczyć PIT-36 i PIT-36L.



Samodzielnie rozliczenie PIT-36 może być proste

Rozliczenia PIT, których dokonuje urząd skarbowy (dostępne na portalu podatki.gov.pl), są skierowane w tym roku tylko do pracowników i osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło. Wynika to z faktu, że informacje do urzędów skarbowych przekazują płatnicy zaliczek i składek, czyli pracodawcy. PIT-36 i PIT-36L musisz wypełnić sam. Jednak to już ostatni rok. W przyszłym również znajdziesz wstępnie wypełnione rozliczenie podatku na rządowym portalu. Będziesz mógł je sprawdzić i zaakceptować, wprowadzić zmiany lub odrzucić.

Dla kogo PIT-36?

PIT-36 muszą złożyć wszyscy, którzy zarabiają na prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej i jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Jeśli twoje roczne dochody są wyższe niż 85 528 zł rocznie, to do urzędu skarbowego musisz odprowadzić 32 proc. podatku, a jeśli są niższe, to 18 proc.

Ważne jest, że opodatkowaniu podlegają tylko twoje dochody, czyli od łącznych przychodów musisz odjąć koszty.

PIT-36 muszą także złożyć osoby, które:

prowadzą najem, podnajem, dzierżawę lub poddzierżawę,

zarabiają za granicą lub ich pracodawca ma siedzibę za granicą i nie ma obowiązku rozliczać zaliczek od podatku w Polsce,

posiadają przychody z innych źródeł, od których płatnik nie miał obowiązku odprowadzać zaliczek,

prowadzą działalność nierejestrowaną, w której przychody nie przekraczają 1 050 zł miesięcznie (połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Rozliczenia podatkowe na tym formularzu będą dotyczyły wyżej wymienionych źródeł, jeśli opodatkowujesz je na zasadach ogólnych.

Dla kogo PIT-36L?

Za pomocą PIT-36L rozliczają się przedsiębiorcy, którzy korzystają z podatku liniowego. Wynosi on 19 proc. podstawy opodatkowania. Dotyczy to tylko tych osób, które do 22 stycznia 2018 r. zgłosiły chęć rozliczania się liniowo lub robiły to w poprzednich latach. Tej formy nie powinny wybierać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć, że w przypadku tej formy nie obowiązuje cię kwota wolna od podatku, ale za to stopa opodatkowania jest stała i nie zależy od poziomu osiąganych przychodów. Pamiętaj również, że korzystając z PIT-36 L, nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Możesz również skorzystać z mniejszej liczby ulg niż w przypadku zasad ogólnych. Od osiągniętego dochodu możesz odliczyć tylko zapłacone składki na ZUS, IKZE oraz wydatki na badania i rozwój. A od ustalonego podatku możesz odjąć wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgę abolicyjną.

Jak rozliczyć PIT-36 i PIT-36L krok po kroku?

Jeśli zastanawiasz się, jak rozliczyć PIT, to najłatwiej zrobisz to przez internet (np. korzystając z programu do rozliczenia PIT Money.pl). Rozliczenie podatku dla przedsiębiorców nigdy nie było prostsze!

PIT-online – jak to zrobić?

1. Wybierz, czy chcesz się rozliczać indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, zmarłym małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Pamiętaj, że gdy korzystasz z PITu- 36L, możesz wybrać tylko rozliczenie indywidualne.

2. Wprowadź swoje dane – imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, dane adresowe oraz informacje o twoim urzędzie skarbowym.

3. Wybierz, z jakich źródeł osiągasz dochody (w tym przypadku będzie to najczęściej działalność gospodarcza, spółka lub najem) oraz za pomocą jakiego formularza chcesz się rozliczyć (wskaż PIT-36 lub PIT-36 L).

4. Wprowadź dane firmy: nazwę, rodzaj działalności, miejsce prowadzenia firmy, REGON, przychody i koszty uzyskania przychodu. System sam wyliczy twój dochód albo stratę.

5. Uzupełnij sumę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zapłaciłeś w trakcie roku.

6. Uzupełnij zaliczki na podatek dochodowy, który zapłaciłeś w poszczególnych miesiącach w 2018 roku.

7. Wybierz ulgi, z których możesz skorzystać.

8. Wpisz KRS organizacji, której chcesz przekazać swój 1 proc. podatku.

9. System wyliczy ci podatek oraz ewentualną kwotę zwrotu lub do zapłaty.

10. Teraz możesz wysłać bezpośrednio e-Deklarację do urzędu skarbowego albo ją wydrukować i zanieść osobiście.

Do kiedy rozliczenie PIT dla przedsiębiorców?

Masz już wypełnione rozliczenie PIT. Do kiedy jednak trzeba je złożyć? Zarówno, jeśli korzystasz z podatku liniowego jak i z zasad ogólnych, termin złożenia PIT-u upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Jeśli korzystasz z programu online, to rozliczenie PIT nic nie kosztuje i błyskawicznie trafia do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, aby na wszelki wypadek na stronie Ministerstwa Finansów pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). To dowód na to, że rozliczenia PIT wpływają w terminie.