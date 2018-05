Rozpoczął się sezon na kradzieże... pszczół. Giną nawet całe pasieki

Od początku kwietnia, doszło do kilku kradzieży uli. Jak mówią pszczelarze, to już prawdziwa plaga. Straty sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

27 kwietnia. Z pasieki w gminie Szczytniki (woj. wielkopolskie) giną cztery ule. Portal Pszczelarski dokładnie opisuje zarówno pszczoły, jak i sprzęt, który skradziono. Wszystko po to, by dotrzeć do sprawcy. - Złodziej, przewożąc ule z pszczołami, wybił tylną szybę samochodu. Być może to doprowadzi do jego schwytania i odzyskania pszczelich rodzin - pisze Marcin Balana, redaktor serwisu.