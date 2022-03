Rubel odrabia straty. Rosja zarabia na ropie i gazie. "Sankcje nie działają jak powinny"

Eksperci zwracają uwagę, że sankcje, choć bezprecedensowe, nie działają na Rosję tak, jak powinny. Powód? Brak decyzji Unii Europejskiej ws. zakazu importu gazu i ropy. Do Rosji szerokim strumieniem płyną pieniądze z dostaw surowców energetycznych. - Sama ropa to ok. 46 proc. eksportu Rosji - zauważa Klucznik.