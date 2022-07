300+. Ruszył nabór wniosków. Już ponad pół miliona zgłoszeń

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada. Ci, którzy zrobią to w lipcu lub w sierpniu, dostaną pieniądze nie później niż do 30 września. - Warto zrobić to jak najprędzej, żeby pieniądze trafiły na konta jeszcze przed 1 września. Dzięki temu powrót dzieci do szkół będzie łatwiejszy –zachęcała w piątek Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny. Kto zrobi to w późniejszych miesiącach, może liczyć na pieniądze w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.