Ruszyły wypłaty. Ponad 900 tys. osób dzisiaj dostanie pieniądze

Jak wyjaśnił ZUS, wypłaty są realizowane tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Dlatego, jeśli termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, środki trafiły do emeryta czy rencisty.