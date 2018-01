Rynki finansowe niewzruszone blokadą amerykańskiego rządu

Brak porozumienia wśród amerykańskich polityków po raz kolejny doprowadził do blokady rządu, która trwa już trzeci dzień. Na razie na chłodno do wszystkiego podchodzą inwestorzy, którzy liczą, że impas uda się w końcu przełamać. Dolar nieznacznie, ale jednak, traci na wartości.

- Dlatego po wstępnym osłabieniu dolara na otwarciu handlu w poniedziałek teraz już nie ma śladu. Mimo to pewien niesmak pozostaje, a to będzie blokować dolara i dopisuje się do generalnej niechęci inwestorów do waluty na początku 2018 roku - wskazuje Białas.