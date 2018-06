Rząd bierze się za dopalacze. Nawet do 12 lat więzienia za handel używkami

Do 12 lat więzienia za handel dopalaczami. Nowe przepisy będą je traktować jak narkotyki. Takie zmiany w prawie rząd chce wprowadzić jeszcze przed wakacjami.

Nowe przepisy postawią w innej sytuacji także ofiary samych dopalaczy. Do tej pory nie mogły domagać się leczenia, które było dostępne np. dla uzależnionych od narkotyków czy alkoholu. To ma się zmienić. Otrzymają prawo do refundowanego odwyku lub leczenia psychiatrycznego, a w następstwie do opieki psychologa.