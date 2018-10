Rząd jak Janosik. Da biedniejszym emerytom, odbierze zamożniejszym

Rząd chce zmienić sposób waloryzacji emerytur, by w większym stopniu skorzystali emeryci pobierający najniższe świadczenia. Ceną za podwyżkę o co najmniej 70 zł będzie jednak wolniejszy wzrost wyższych emerytur.

- Chcemy, by w większym stopniu beneficjentami byli emeryci, którzy dzisiaj mają najniższe emerytury, np. 1100, 1200, 1300 zł - powiedział w zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.

O ile wzrost kwoty miesięcznej emerytury o np. 3 proc. oznacza odczuwalny przypływ gotówki w portfelu przy wysokich świadczeniach, to w przypadku emerytur na poziomie tysiąca złotych mówimy o kwocie zaledwie 30 zł.

Rząd chce to zmienić i więcej dokładać do roku biedniejszym emerytom. Niskie świadczenia to jednak w dużym stopniu efekt obniżenia wieku emerytalnego przez ten sam rząd.