Emerytury niższe niż rok temu. Tak płacimy za obniżenie wieku emerytalnego

"Kolejny rok płaciłem składki, a ZUS właśnie mi wyliczył, że moja emerytura będzie niższa". Wielu Polaków zdziwiło się, gdy otworzyli koperty z listem od ZUS. Niestety, nie ma mowy o pomyłce - to konsekwencja obniżenia wieku emerytalnego do 60 i 65 lat.

Obniżka prognozowanych przez ZUS emerytur jest szczególnie dotkliwa w przypadku kobiet. Jeszcze w zeszłym roku ZUS zakładał, że kobiety będą pracować nawet i płacić składki do 67 roku życia, a dopiero potem zaczną pobierać świadczenia.

Teraz wyliczenia musiały już uwzględniać, że składki będą płacić aż o siedem lat mniej, do 60 roku życia, a potem będą już tylko pobierać emeryturę. Eksperci ostrzegali , że to musi odbić się na wysokości tego świadczenia.

Jak to wygląda w praktyce? Przykładowe wyliczenia emerytury dla 42-letniej kobiety, która zarabia prawie 4 tys. zł brutto przedstawia "Super Express".

Teraz na koncie i subkoncie w ZUS jest już 178 tys. zł, ale prognozowana emerytura to już 1167 zł. Mniej aż o 488 zł niż rok temu.

Znacznie mniej odczuwalne jest obniżenie emerytur w przypadku mężczyzn. W ich przypadku obniżenie wieku emerytalnego to tylko 2 lata, a nie 7 lat, jak w przypadku kobiet.

W podanym przez "SE" przykładzie 52-letniego mężczyzny, który zarabia ok. 2,5 tys. zł brutto, prognozowana emerytura w tym roku jest niższa o 30 zł niż rok wcześniej.

Co kobiety mogą zrobić, by wypracować wyższe świadczenia emerytalne? Ważna jest wysokość zarobków, a przez to odprowadzanych składek.