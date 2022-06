Rząd pracuje nad reformą emerytalną. Efekt? Część seniorów może dostać niższe "trzynastki" i "czternastki"

Eksperci, z którymi rozmawiał dziennik, odnoszą się do pomysłu sceptycznie. - Najpierw rząd hojnie rozdał trzynaste i czternaste emerytury, teraz zachęca do dyskusji, w jakiej wysokości powinny być przyznawane te świadczenia i czy powinny być adekwatne do wysokości tzw. emerytury groszowej – mówi Faktowi dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.– W praktyce oznacza to, że osoby, które nie nabyły prawa do najniższej emerytury (1338,44 zł) nie otrzymają pełnej "13" czy "14", a tylko jej ułamek – dodaje.