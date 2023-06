Rząd przyjął ustawę. Będzie kaucja za plastikowe butelki

Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system zwrotnych kaucji na jednorazowe butelki. Ustawa będzie dotyczyła tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra.