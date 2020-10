Rzeszów ma już 6 pomników papieża. W skali kraju wydaliśmy na nie miliony

Papież z głazem śmieszy i przeraża. Mocny komentarz księdza

Rzecznik prezydenta Rzeszowa nie odpowiedział na pytania money.pl o to, jakie jeszcze koszty będzie generował pomnik – w końcu trzeba go czyścić, dbać o otoczenie. Nie wiadomo też, ile miasto wydało na poprzednie pomniki papieża. Trzy z nich stoją przed kościołami, dwa jednak na terenach miejskich – na skrzyżowaniu i na rondzie.

Gdyby założyć, że wszystkie pomniki Jana Pawła II w Polsce są robione w taki sposób, kosztowałyby (licząc najdroższe wersje za 20 tys. zł sztuka) ok. 14 milionów złotych. To koszt samych pomników, bez gruntu, montażu, transportu czy serwisu.

Mimo wszystko zachowując proporcje z Rzeszowa, można uznać, że 1/6 pomników jest wysokiej klasy (czytaj: drogimi) dziełami, 2/6 to porządne pomniki a pozostała połowa to masówka po góra 20 tysięcy za sztukę. W takim razie rozsiane po całej Polsce małe pomniczki byłyby warte jakieś 7 mln złotych, do tego doliczmy 210 pomników po 60 tysięcy i ok. 115 pomników po 200 tysięcy. Łącznie daje to sumę ponad 42 milionów złotych – czyli nieco ponad złotówkę wydaną na pomniki papieża przez statystycznego Kowalskiego.