Rzeź restauracji. Zyskały tylko wielkie sieci

Restauracje znikają z map polskich miast

Jak pisze gazeta, firma nie publikowała go przed rokiem, teraz podaje, że w 2021 r. wartość rynku spadła do 28,5 mld zł, czyli o ponad 22 proc. w stosunku do 2019 r. Przez te dwa lata liczba lokali z kolei skurczyła się o niemal 10 tys., do 63 tys.