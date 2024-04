Hurghada zabroniła połowu ryb. Bo w morzu pływają głodne rekiny

Ponadto od 1 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r. we wszystkich regionach Morza Czerwonego zabrania się łowienia ryb ze statków rekreacyjnych, które stoją na otwartym morzu na kotwicy, a także zabrania się nocowania na tych jednostkach. Połowy ryb za pomocą sieci na rafach koralowych są zabronione we wszystkich obszarach morskich prowincji Morza Czerwonego.