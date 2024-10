Najbardziej zadłużone kraje świata. Pierwsza piątka dłużników

Co kryje się za terminem "dług publiczny"? To temat, który budzi emocje wszędzie na świecie. Emocje te rosną, kiedy pojawiają się obawy o koszt obsługi tego długu czy możliwość niespłacenia go przez rząd. Zestawienie najsilniej zadłużonych krajów ukazuje, że różnice w tym zakresie mogą być znaczące.