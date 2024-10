Fatalne dane ZUS. Rekordzista zalega na setki milionów złotych

Rekordowy dług. Mamy problem ze ściąganiem należności

O ile średni dług przypadający na płatnika jest sumą wciąż relatywnie realną do uregulowania, to z danych ZUS wynika, że maksymalna kwota zadłużenia na wszystkie fundusze na aktywnych kontach płatników wyniosła aż 818,8 mln zł. Z kolei minimalna to 0,01 zł.