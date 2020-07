Salony piekności pod lupą. Inspekcja Handlowa skontrolowała urządzenia do pielęgnacji paznokci

Brak instrukcji w języku polskim lub oznaczeń, niewystarczające informacje o tym, jak bezpiecznie używać frezarki do paznokci czy lampy UV - to uwagi, jakie mieli kontrolerzy Inspekcji Handlowej. Sprawdzili urządzenia, które stosuje się do pielęgnacji paznokci.

Producenci i importerzy sprzętu do manicure ignorują zasady dotyczące prawidłowych oznaczeń (Pixabay)