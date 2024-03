Samochód szwankuje w trasie? Zaoszczędź sobie nerwów i zadbaj o dobre ubezpieczenie na wypadek awarii

Dlaczego warto mieć Auto Assistance?

W LINK4 Auto Assistance to praktyczny dodatek do Pakietu OC i OC+AC. Co zyskujesz? Gdy Twój pojazd odmówi posłuszeństwa, wystarczy, że wybierzesz numer 2 444 44 44 i połączysz się z całodobową infolinią LINK4. Firma wyśle do Ciebie pomoc, która na terenie całego kraju pojawi się na miejscu do ok. pół godziny.