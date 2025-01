Masz grunt ze słupem energetycznym? Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok

Według informacji "Rzeczpospolitej", SN orzekł, że przyznanie służebności wymaga realnego i całkowitego korzystania z instalacji przesyłowej, która musi być nie tylko widoczna, ale także gotowa do użytku. Rozstrzygniecie to dotyczy instalacji istniejących dłużej niż 30 lat.

Sprawa trafiła do sądu na wniosek jednej ze spółek energetycznych, która domagała się zasiedzenia służebności przesyłu dla linii energetycznej umieszczonej na prywatnej działce.

Czym jest służebność przesyłu? Oznacza to, że przedsiębiorca przesyłowy nabywa prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w określonym zakresie, co może dotyczyć nie tylko terenu, ale i budynków czy lokali.