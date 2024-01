Sankcja kredytu darmowego sposobem na zwrot nawet kilku tysięcy złotych ze swojego kredytu

Współpraca z Helpfind to także zniwelowanie ryzyka porażki do zera. Jak to możliwe? Polska firma działa poprzez podpisywanie umów cesji wierzytelności. To oznacza, że klient sprzedaje swoje prawo do ubiegania się o roszczenia, a firma robi to za niego. To bardzo wygodna forma dla kredytobiorców, którzy otrzymują pieniądze na konto kilka dni po podpisaniu umowy i nie muszą czekać nawet pięciu lat na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie.