Sankcje wobec Rosji. Ostrzegają: "oligarchowie odzyskają dostęp do pieniędzy"

Ostrzegło, że jeśli Węgry nie wycofają blokady, to m.in. rosyjscy oligarchowie, którzy są objęci sankcjami, uzyskają dostęp do zamrożonych na kontach w europejskich bankach pieniędzy. - Nawet jeśli dostaliby taki dostęp tylko na kilka dni, to mogliby zacząć robić przelewy, pieniądze zaczęłyby wyciekać poza UE - dodało unijne źródło. Trwają zabiegi dyplomatyczne, by Budapeszt wycofał swoje weto.