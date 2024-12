Santa Ana niesie ogień. Ostrzeżenie dla Kalifornii

W południowej Kalifornii obowiązują ostrzeżenia przed pożarami z powodu wiatru Santa Ana, który przyniesie podmuchy do 105 km/h i ekstremalnie niebezpieczne warunki pożarowe. Jak informuje NBCNews, ostrzeżenia obowiązują od poniedziałku do środy w rejonach takich jak Góry San Gabriel, Góry Santa Monica, Dolina Santa Clarita oraz wybrzeża i doliny hrabstwa Ventura.

Szczególnie niebezpieczne warunki przewidywane są od poniedziałku wieczorem do wtorku popołudnia, kiedy to wiatr Santa Ana, niska wilgotność i suche rośliny mogą prowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Ostrzeżenia dotyczą hrabstw Los Angeles i Ventura, gdzie prognozowane są podmuchy wiatru do 130 km/h.