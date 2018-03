Schabowy ze stacji benzynowej. Sprytny sposób na zakaz handlu w niedzielę

Im bliżej do pierwszej niedzieli z zamkniętymi sklepami, tym więcej sposobów, by ominąć zakaz handlu. Co ma zrobić klient, który zamarzy w niedzielę o pęcie kiełbasy, schabie na kotlety, albo o kilku plastrach polędwicy sopockiej? To proste. Iść na stację benzynową.

(materiały promocyjne, Fot: Bohun)

Pierwszy w kraju sklep mięsny przy stacji benzynowej już działa. Mieści się w Szczecinie, na stacji Lotos, w pobliżu Szosy Stargardzkiej. Otwarto go 1 marca - akurat tego samego dnia weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele.

- Naszym celem nie jest handel w wolne niedziele, mimo że prawo daje nam takie możliwości – zapewnia Mariusz Borawski, prezes firmy Bohun do której należy sklepw rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl. – Wspólnie z naszymi partnerami chcemy przetestować nowy koncept sklepu mięsnego z bogatą ofertą asortymentową, uzupełnioną o kawę, przekąski, słodycze. Pierwsze reakcje klientów są entuzjastyczne - dodaje.

Sklep na stacji działa nieopodal marketów Netto i Lidl. Jednak te, w przeciwieństwie do mięsnego na stacji w najbliższą niedzielę będą musiały zamknąć podwoje. – W obu sklepach dyskontowych nie ma stoisk mięsnych – zauważa prezes Borawski. – Nasza oferta będzie dla mieszkańców swoistym uzupełnieniem, bo znajdą tu produkty, których nie kupią w Lidlu czy w Netto.

Produkty firmy Bohun można było dotąd kupić w sklepach delikatesów Piotr i Paweł, oraz Sano. Firma ma też sklepy pod własnym szyldem.