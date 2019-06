SE: Emerytek nie stać na czynsz

Na jednego czynszowego dłużnika przypada już średnio aż 17 tys. zł. Najczęściej z opłatami zalegają kobiety-seniorki - wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej na które powołuje się "Super Express".

Najnowsze dane BIG pokazują, że do najczęstszych powodów niepłacenia czynszu zalicza się trudną sytuację materialną w gospodarstwach domowych, co jest spowodowane niskimi dochodami. To dotyczy szczególnie osób starszych.