Sebastian Kulczyk wśród VIP-ów na rajdzie Gumball 3000. Krótka przerwa od robienia biznesu

Nie samą pracą człowiek żyje. Polski miliarder jedzie właśnie w elitarnym rajdzie, w którym bierze udział m.in David Hasselhoff, a wpisowe to ponad ćwierć miliona złotych.

W tym roku, a jest to już 19. edycja, uczestnicy mają do pokonania trasę Londyn - Tokio. Najpierw ze stolicy Wielkiej Brytanii pojechali do Włoch, a stamtąd transport zabiera ich do Kraju Kwitnącej Wiśni.