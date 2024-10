Sejm podjął decyzję. Tyle będzie kosztowała paczka papierosów

Część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia wzrośnie o 38 proc. w przyszłym roku, o 30 proc. w 2026 r. oraz o 22 proc. w 2027 r. Tytoń do palenia (50 g) w 2025 r. będzie kosztował 39,59 zł, w 2026 r. - 47,95 zł, a w 2026 r. - 55,84 zł.

Akcyza na płyn do papierosów elektronicznych również zostanie zwiększona, i to o 75 proc. w przyszłym roku, o 50 proc. w 2026 r. oraz o 25 proc. w 2027 r. Dotychczasowe stawki opodatkowania będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r. Od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. będzie obowiązywać nowa wysokość akcyzy.