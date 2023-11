Setki tysięcy osób nie obejrzą TVP. Ważna zmiana

We wszystkich multipleksach, poza MUX-3, przełączenie nastąpiło do 30 czerwca 2022 r. Pierwotnie kanały TVP miały przejść na nowy standard razem z pozostałymi, jednak przed rozpoczęciem procesu szef MSWiA zwrócił się do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przesunięcie terminu w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Prezes UKE zgodził się, aby kanały telewizji publicznej działały w MUX-3 do końca 2023 roku, gdyż to właśnie w MUX-3 działa System Ostrzegania Regionalnego.