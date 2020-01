Sieć sprzedała 80-latkowi abonament na gry. "To nie miało prawa się zdarzyć"

Firma ma certyfikat etycznej sprzedaży? Niestety, nie daje to żadnej gwarancji, że pracownik nie wciśnie ci czegoś, czego nie potrzebujesz. Przekonał się o tym 80-letni pan Tomasz, któremu konsultant włączył m.in. abonament na gry online.

Mężczyzna rozwiązał z siecią Orange umowę na telefon stacjonarny. Sprzedawca najwyraźniej chciał bardzo zatrzymać starszego klienta przy sobie, dlatego włączył mu usługę zawieszenia numeru. Jej koszt to 21 zł miesięcznie. Okazało się, że był to dopiero wierzchołek góry zbytecznych usług.

- To wyszło zupełnym przypadkiem – tłumaczy pani Hanna Grzybek, krewna pana Tomasza. - Wujek poszedł do szpitala. Przyszłyśmy z mamą do jego mieszkania zrobić porządek. Przejrzałyśmy papiery i okazało się, że jest w nich sporo nieprawidłowości – dodaje.

Co ciekawe, Orange chwali się posiadaniem certyfikatu świadczącym o jakości obsługi oferowanej seniorom. Chodzi o specjalną infolinię, która przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji odgaduje, że rozmawia ze starszą osobą, następnie przekierowuje ją do specjalnego konsultanta.

Pani Hanna uważa jednak, że potrzeba czegoś więcej niż tylko procedur uruchamianych po fakcie. - Mówi się, że jeśli ktoś podpisał umowę, to chyba wiedział, co czyni. To nieprawda, ponieważ umowy są często sformułowane w niezrozumiały sposób. Powinno mieć pewne schematy, aby widząc je, było wiadomo, na co się decydujemy – podsumowuje pani Hanna.