E-recepty obowiązkowe już od 8 stycznia. Co to oznacza dla pacjentów?

Już w środę 8 stycznia niemal wszyscy pacjenci w Polsce będą musieli korzystać z recepty w formie elektronicznej. Ta ma być wysyłana przez lekarza mailem lub SMS-em, a do tego konieczne jest zalogowanie się do specjalnego sytemu.

To jedno z największych przedsięwzięć cyfryzacji służby zdrowia. E-recepty wchodzą w życie, od 8 stycznia wszyscy lekarze będą mieli obowiązek ich wystawiania. Co prawda na początku funkcjonowania nowych przepisów nie przewidziano kar dla lekarzy, którzy będą upierali się przy wypisaniu standardowej recepty, jednak pacjenci muszą być gotowi, że receptę dostaną mailem lub SMS-em. Aby tak było, sami muszą zalogować się do specjalnego systemu.