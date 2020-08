Sinice w Bałtyku. Sanepid zamyka kąpieliska

Żar leje się z nieba, podczas weekendu notowane są rekordowe w tym roku temperatury . Szczęśliwi ci, którzy są nad wodą, wystarczy wskoczyć, by się ochłodzić... Niestety, okazuje się, że nie do końca. Pojawiła się bowiem zmora wszystkich wypoczywających nad Bałtykiem. Sinice.

Skąd w Bałtyku sinice? - Jest to związane z pewnymi zmianami klimatycznymi, rośnie temperatura wody. Sinice też nie pojawiają się w brudnych wodach, co również jest wyznacznikiem tego, że wody są w dobrej kondycji - mówił niedawno w programie "Money.To się liczy" Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. - Zakwity sinic będą nam najpewniej towarzyszyły co roku, ze względu właśnie na podwyższoną temperaturę - dodał.

Co więc możemy zrobić? Niewiele. - Musimy tolerować to, co przynosi środowisko naturalne. Walka z sinicami jest niemożliwa, bo trzeba by stosować substancje oparte na rtęci czy miedzi, więc jest to absolutnie niemożliwe - wyjaśnia minister.