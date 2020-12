Sylwester 2020 i Nowy Rok. Do której godziny sklepy będą otwarte?

Wprawdzie 31 grudnia to nie święto, więc sklepy będą otwarte, ale jednak krócej. Ostatnie zakupy spożywcze w dyskontach zrobimy do godziny 19. W godzinach 10-12, jak w każdym innym dniu, obowiązują godziny dla seniorów. 1 stycznia wypada dzień wolny od pracy, więc sklepy będą zamknięte.

Choć tegoroczne powitanie Nowego Roku zapowiada się nader skromnie w porównaniu z poprzednimi latami, to przecież jakieś zakupy każdy poczynić musi. Nawet jeśli nie na spotkanie w kameralnym choćby gronie, to dlatego że w piątek 1 stycznia sklepy będą zamknięte.

31 grudnia to żadne święto, więc sklepy będą otwarte – tyle że krócej niż zwykle, by pracownicy mogli wrócić do domów i odpocząć w taki sposób, jaki tego dnia uznają za właściwy.

Sklepy sieci Auchan, Tesco, Carrefour, Kaufland i Netto będą otwarte w czwartek do 18. Godzinę dłużej popracują sklepy sieci Biedronka, Lidl i Dino. Sklepy sieci Żabka obsługiwać klientów będą najdłużej, bo aż do godziny 23.

Godziny dla seniorów obowiązywać będą 31 grudnia jak w każdy inny dzień.

Od 28 grudnia zamknięte są sklepy w galeriach handlowych, ale wyłączenie nie dotyczy sklepów z artykułami wyposażenia domowego. Leroy Merlin będzie 31 grudnia czynny do godz. 17, a Castorama do 15.

Zakaz handlu. Prezent w postaci dodatkowej niedzieli już był, na tym koniec. "Ten temat nie leży na stole"

W niedzielę 3 stycznia sklepy będą zamknięte. Pierwsza handlowa niedziela w styczniu wypadnie dopiero 31 dnia miesiąca. Łącznie w 2021 roku będzie tylko 7 handlowych niedziel.

Zakupy a zakaz przemieszczania się

Tylko czy można planować zakupy na sylwestrowy wieczór, skoro rząd apeluje, by po godzinie 19 w ogóle nie wychodzić z domów? Sprawa jest skomplikowana, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, jaka jest moc prawna tego nakazu.

Z jednej strony premier przyznał, że do ważności zakazu przemieszczania się potrzebna jest ustawa, z drugiej – szef jego kancelarii Michał Dworczyk przekonuje, że jest to w pełni obowiązujący zakaz i policja może wystawiać mandaty osobom, które się nie zastosują.

Jak będzie, dowiemy się w noc sylwestrową. Niezależnie od wszystkiego, od zakazu przewidzianych jest kilka wyjątków. I tak, wyjść będzie można w celu wykonywania obowiązków służbowych, zawodowych i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Czy robienie zakupów o godzinie 22 zalicza się do "niezbędnych potrzeb"? W razie zatrzymania, zinterpretuje to policjant. Obywatel, który nie zgodzi się z niekorzystną interpretacją, będzie mógł nie przyjąć mandatu i sprawa trafi do sądu.

Niedziele handlowe w 2021 r.

W grudniu mieliśmy rekordową liczbę niedziel handlowych – były to aż trzy przypadające po sobie niedziele. Jedna z nich - 6 grudnia - "wpadła" do wykazu w ostatniej chwili i miała być rodzajem rekompensaty za to, że sklepy w galeriach handlowych zamknięte były przez trzy tygodnie listopada.

W 2021 r. czeka nas siedem niedziel z handlem– o ile nic się nie zmieni i rząd nie zdecyduje się na otwarcie sklepów w dodatkowe dni. Bardzo by sobie tego życzyli handlowcy i zarządcy centrów handlowych.

Niedziele handlowe wypadają w następujące dni:

· 31 stycznia 2021 r.

· 28 marca 2021 r.

· 25 kwietnia 2021 r.

· 27 czerwca 2021 r.

· 29 sierpnia 2021 r.

· 12 grudnia 2021 r.

· 19 grudnia 2021 r.

Przypomnijmy, że od poniedziałku 28 grudnia nie zrobimy już zakupów w sklepach w centrach handlowych (wyjątki dotyczą aptek, drogerii, sklepów z żywnością i punktów usługowych). Sklepy pozostaną zamknięte co najmniej do17 stycznia.