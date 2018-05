Słoneczny znów ruszy w trasę. Bilety na szybki i tani pociąg za chwilę trafią do sprzedaży

W wakacje powróci hitowe połączenie Kolei Mazowieckich. Pociąg "Słoneczny" znów będzie woził pasażerów z Warszawy nad Bałtyk.

Jak podaje TVN Warszawa, pociągi będą wyjeżdżały z Warszawy o poranku. Do Trójmiasta dotrą po ok. trzech godzinach, co czyni połączenie konkurencją dla Pendolino. Podróż do Ustki zajmie ok. pięć i pół godziny. Następnie składy będą ruszały w podróżpodróż powrotną.